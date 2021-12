Top 14 - Bordeaux-Bègles : Petti fidèle à l'UBB

Ce 30 décembre est jour de prolongation en Top 14 ! Après Baptiste Serin à Toulon et Johan Aliouat et Bastien Soury à Biarritz, c’est au tour de Guido Petti de signer un nouveau bail avec son club. Le deuxième ligne international argentin de 27 ans a prolongé ce jeudi son contrat avec l’Union Bordeaux-Bègles jusqu’en juin 2025. Arrivé en 2020 en Gironde pour une durée de deux ans en provenance des Jaguars, le natif de Buenos Aires a donné pleinement satisfaction pour sa première expérience en Europe, et les dirigeants girondins ont donc décidé de lui proposer un nouveau bail. « Ses qualités physiques et rugbystiques mais aussi ses qualités humaines et de leadership en faisaient l’un des dossiers prioritaires de Laurent Marti et de son staff », précise le site officiel de l’UBB.

Urios adore Petti

En octobre dernier, le manager de Bordeaux-Bègles Christophe Urios (qui a lui aussi prolongé jusqu'en juin 2025) n'avait pas tari d'éloge sur son joueur argentin : "C’est notre rayon de soleil, Guido Petti. C’est un grand joueur et les grands joueurs, ça ne pose pas de problèmes. Tu as plus d’emmerdement avec les mecs qui ne te servent pas à grand-chose dans une saison. Ceux-là te font souvent chier. Il a joué un match troisième ligne avec les Pumas contre les Africains du Sud, il est arrivé chez nous et hop. Il rassure tout le temps parce que c’est un grand joueur. Il est fort sur ses points forts, c’est important. Il est fort sur la touche notamment, l’abattage. C’est un garçon qui a du tempérament, qui est agressif, un joueur de haut-niveau. Quand tu es un joueur de haut-niveau, tu rassures les autres. Il dit un peu au mec : "Venez avec moi sur le porte-bagage et suivez moi". Sans compter qu’il a toujours la banane, qu’il est toujours positif. Pour un entraîneur, c’est assez facile." Depuis son arrivée à Bordeaux, Guido Petti a disputé 27 matchs, dont 26 comme titulaire. Dimanche, il le sera sans doute de nouveau contre Biarritz lors de la 14eme journée de Top 14. Un Top 14 dont l’UBB est le leader avec deux points d’avance sur Toulouse.