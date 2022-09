Top 14 - Bordeaux-Bègles : Moefana prolonge jusqu'en 2025

𝗣𝗥𝗢𝗟𝗢𝗡𝗚𝗔𝗧𝗜𝗢𝗡 🎉



Notre centre Yoram Moefana prolonge à l'UBB jusqu'en 2025 !



Félicitations Yoram 😍#iloveubb #bordeaux

Moefana compte déjà huit sélections avec la France

Yoram Moefana joue la continuité. Pas plus tard que ce jeudi, via son compte Twitter officiel, son club girondin de Bordeaux-Bègles a officialisé la prolongation de son contrat jusqu'en 2025.A ce moment-là, il venait terminer sa formation. Depuis cette même année-là, le principal intéressé a disputé un total de 40 rencontres pour neuf essais inscrits, au total. De très bonnes dispositions qui lui ont ainsi permis, de façon particulièrement précoce, puisqu'il n'était alors âgé que de 20 ans, de découvrir l'équipe de France.Depuis, Yoram Moefana a véritablement trouvé sa place au sein du groupe tricolore et de cette sélection, toujours dirigée par Fabien Galthié. En tout, le centre compte un total de huit sélections avec les Bleus, pour deux essais inscrits.Un tournoi que la France avait alors remporté, avec, en plus, le Grand Chelem à la clé. Enfin, son deuxième essai marqué date de la Tournoi estivale effectuée du côté du Japon. Du côté de Bordeaux-Bègles, cette saison, Yoram Moefana jouera notamment aux côtés de son oncle, à savoir Sipili Falatea, pilier droit international et qui a débarqué en provenance du club de Clermont.