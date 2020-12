Top 14 - Bordeaux-Bègles : Moefana absent trois mois

Décidément, ce Toulouse - Bordeaux-Bègles lors du Boxing Day 2020 a fait de la casse. Alors que Romain Ntamack sera au moins absent entre 6 et 8 semaines pour les Haut-Garonnais à cause d'une double fracture de la mâchoire, Yoram Moefana va, lui, manquer les trois prochains mois de compétition, d'après une information du quotidien régional Sud Ouest. En effet, blessé dimanche dernier à Ernest-Wallon dans le derby comptant pour la 12eme journée du Top 14, le jeune centre de l'UBB (20 ans) a été touché au ligament entre la cheville et le tibia. Sorti en boitant peu avant l'heure de jeu, à la 58eme minute, et remplacé par son coéquipier Ulupano Seuteni lors de la défaite des siens (45-13), Moefana a donc vu sa saison se mettre provisoirement en pause après des examens et manquera donc les prochaines échéances avec l'Union Bordeaux-Bègles... mais également avec le XV de France.

Moefana va rater le Tournoi des 6 Nations

Si son club n'a pas encore communiqué à son sujet, le natif de Futuna (Wallis-et-Futuna) ne devrait pas pouvoir reprendre avant fin mars et manquera donc le Tournoi des 6 Nations avec les Bleus, qui se déroulera du 6 février au 20 mars 2021. Prometteur et révélation de ce début de saison en Top 14, Moefana (7 matchs, 5 essais) avait depuis effectué ses premiers pas avec l'équipe de Fabien Galthié durant l'Autum Nations Cup, lui qui était rentré en fin de match contre l'Italie (36-5) fin novembre et avait été titulaire une semaine plus tard contre l'Angleterre (22-19, ap). Un coup dur donc pour l'UBB et une option en moins pour les Bleus. A noter également, que Julien Laïrle, l'entraîneur des avants du club girondin, a vu son contrat être prolongé de deux saisons supplémentaires ce jeudi. Arrivé en provenance de Soyaux-Angoulême en 2019-20 après six ans en Charente, l'ancien talonneur est désormais lié jusqu'en 2023 au sein du staff de Christophe Urios.