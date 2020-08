Top 14 – Bordeaux-Bègles : Jefferson Poirot jusqu’en 2025

Désormais retraité de l’équipe de France, Jefferson Poirot peut se consacrer à 100% à son club de l’Union Bordeaux-Bègles, et il compte bien le faire sur le long terme. Le pilier de 27 ans a en effet prolongé ce samedi contrat avec l’UBB jusqu’en juin 2025 ! Arrivé en provenance de Brive en 2012, le natif de l’Isle-Adam était sous contrat jusqu’à la fin de la saison prochaine. Lors de cette saison 2019-2020 si particulière, où le Top 14 a été arrêté par la pandémie de coronavirus au moment où l’UBB était en tête du classement, Jefferson Poirot n’a eu le temps de disputer que sept matchs avec le club girondin, tous comme titulaire. Au total, le pilier a porté le maillot de Bordeaux-Bègles à 135 reprises, dont 111 en Top 14, et a connu 36 sélections avec l'équipe de France entre 2016 et 2020. Il s’agit de la sixième prolongation de contrat estivale de l’UBB, après Jandre Marais, Cameron Woki, Romain Buros, Geoffrey Cros et Maxime Lucu.