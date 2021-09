Top 14 - Bordeaux-Bègles : Jalibert dément les contacts avec le Racing 92

🗣💬 "Je n'ai aucun contact avec le Racing. Je prends le temps de la réflexion. Pour l'instant je suis focalisé sur ma saison avec l'UBB"

🏉 @MattJalibert fait le point sur son avenir pic.twitter.com/ZTmI1v8UPx



— Super Moscato Show (@Moscato_Show) September 29, 2021

Marti : "Prolonger Matthieu est une priorité"

Matthieu Jalibert au Racing 92, c’est encore loin d’être fait. Alors que les dernières rumeurs annonçaient que l’ouvreur international de Bordeaux-Bègles (23 ans en novembre, 12 sélections), étaient en contacts avec le club francilien, le joueur les a démenties ce mercredi à l’occasion du Super Moscato Show sur RMC, dont il était l’invité. « Je suis en fin de contrat en juin 2023, dans un an et demiJ'ai eu une discussion avec Laurent (Marti, le président de l'UBB, ndlr) par rapport à ma prolongation. Cela me fait énormément plaisir qu'ils veuillent me mettre au centre du projet, qu'ils veulent me prolonger, cela montre qu'ils veulent me garder. J'ai expliqué à Laurent mes peurs, mes attentes. Pour l'instant, je reste focalisé sur mes objectifs avec le club. Je me sens bien à Bordeaux mais il me faut aussi des garanties pour le futur. On a une bonne équipe à Bordeaux. On a les capacités pour aller loin, on l'a prouvé l'an dernier. En demi-finale, l'an dernier, cela s'est joué à pas grand-chose. J'arrive en fin de contrat en 2013, il faudra que je prenne une décision.»La semaine passée, Laurent Marti affirmait que dans les colonnes de Sud-Ouest que prolonger le contrat de Matthieu Jalibert était une priorité. "Il y a un moment où on ne peut pas sacrifier un projet pour du fric et mon projet il est construit autour de Matthieu Jalibert. Il n'est pas le seul mais c'est un élément essentiel du développement du club (...). Il peut accompagner le projet de l'UBB trois ou quatre ans de plus avant d'aller voir ailleurs si ça ne marche pas. » Cette saison, le natif de St-Germain-en-Laye a disputé les quatre rencontres de Top 14 de Bordeaux-Bègles, dont trois comme titulaire, et a inscrit huit pénalités. L’UBB occupe la quatrième place du classement.