Top 14 - Bordeaux-Bègles : Jalibert absent deux semaines

D'autres absents à l'UBB

Matthieu Jalibert est fixé. Samedi dernier, l’ouvreur international français (15 sélections, 1 essai) de Bordeaux-Bègles avait dû sortir à la mi-temps du choc contre Toulouse (remporté 17-7) et avait déclaré : « J’ai senti un coup sur une béquille que j’avais prise face aux All Blacks. J’attends de faire les examens, mais à première vue, ce n’est pas rassurant. »Jalibert manquera donc les deux premiers matchs de l’UBB en Champions Cup cette saison, contre Leicester samedi, pour ce qui sera le choc entre le leader du championnat de France et le leader du championnat d’Angleterre, et sur le terrain des Scarlets le dimanche suivant (à condition que l’équipe galloise, contrainte de déclarer forfait pour son premier match, soit guérie du covid). On devrait donc le retrouver le 27 décembre pour le déplacement à Toulon en Top 14. Cette saison, Matthieu Jalibert a disputé douze matchs au total, dont dix comme titulaire, et a inscrit quatre essais et 106 points au total.L’ouvreur n’est pas le seul absent à déplorer côté UBB pour le ou les prochains matchs. Selon Sud-Ouest, le troisième ligne Mahamadou Diaby est touché à l’ischio et sera absent pendant six semaines, le deuxième ligne Cyril Cazeaux a été opéré du poignet et ne reviendra pas avant deux mois, le deuxième ligne Jandre Marais souffre toujours des ischios et sera absent deux semaines. Enfin, plusieurs joueurs seront en vacances tout au long des prochaines semaines :