Top 14 - Bordeaux-Bègles : Fin de saison pour Paiva

Fin de saison pour notre pilier gauche 𝐓𝐡𝐢𝐞𝐫𝐫𝐲 𝐏𝐚𝐢𝐯𝐚

Bon rétablissement Titi, à très vite sur les terrains !



➡️ https://t.co/ph3ItScy2q#ILOVEUBB pic.twitter.com/nlvmr3sP2e



— UBB Rugby (@UBBrugby) June 9, 2021

Paiva souffre d'une luxation

Coup dur pour Bordeaux-Bègles. En effet, l'UBB de Christophe Urios va devoir terminer cette saison 2020-21 de Top 14 de rugby sans Thierry Paiva., comme annoncé par son club lui-même, via un communiqué publié sur son site internet officiel. Une blessure qui avait alors contraint le principal intéressé à quitter prématurément ses partenaires, ce samedi soir, à l'occasion de la 26eme et dernière journée de Top 14, disputée et perdue contre le Stade Toulousain (10-21). Cette saison, le rugbyman a disputé un total de 19 rencontres.Toutefois, le Français ne pourra donc pas répondre présent dès ce samedi soir, face à Clermont, pour le barrage programmé à 20h45, ni ensuite pour l'éventuelle suite et fin de la phase finale de la saison 2020-21 du championnat de France de Top 14, si son équipe parvenait alors évidemment à se qualifier.Il s'agit donc d'un nouveau coup dur pour l'UBB, avec cette nouvelle absence après celle de Jandre Marais, suspendu. De son côté, le deuxième ligne Cyril Cazeaux doit également passer en commission de discipline, ce mercredi.