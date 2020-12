Top 14 - Bordeaux-Bègles : Deux mois d'absence minimum pour Poirot

Coup dur pour Bordeaux-Bègles. La formation de Top 14 devra faire sans Jefferson Poirot pour les deux prochains mois, au moins. En effet, le pilier gauche souffre d'une hernie aux vertèbres cérébrales. Cette annonce de l'absence du rugbyman, aujourd'hui âgé de 28 ans, a été effectuée par Christophe Urios lui-même, ce vendredi matin, à l'issue de l'entraînement au stade Chaban-Delmas. Dans des propos rapportés notamment par L'Equipe, le manager de l'UBB a ainsi notamment déclaré : « Il est absent pour un petit moment, ce n'est pas opérable, donc il a du repos et on refera un point en janvier. » Capitaine de l'Union Bordeaux-Bègles, Jefferson Poirot en restera à 36 sélections en équipe de France, après avoir pris sa retraite internationale le 7 juin dernier. Au sein du club girondin, cette absence risque de peser dans la mesure où le joueur était l'un des éléments les plus importants du groupe et du pack depuis le début de la saison.

Une série de blessures pour l'UBB

En effet, sur les treize rencontres officielles déjà disputées par Bordeaux-Bègles, Poirot a été titularisé à douze reprises, toutes compétitions confondues, soit dix fois en Top 14 et deux en Challenge Cup. Autre absence à signaler, celle de l'international géorgien Beka Gorgadze, dont la saison est d'ores et déjà terminée. Christophe Urios, toujours lui, a annoncé que son troisième ligne souffrait d'une rupture des ligaments croisés d'un genou. Une blessure contractée lors du tout récent Irlande - Géorgie. Une blessure qui n'est pas sans rappeler celle de Geoffrey Cros, survenue le 13 novembre dernier face à Castres. La saison 2020-21 de l'ailier est donc également d'ores et déjà terminée. Enfin, en milieu de semaine, le manager de Bordeaux-Bègles avait également annoncé que l'arrière Nans Ducuing, blessé à un mollet, ne retrouvera pas les terrains avant le début de l'année 2021. Une série de blessures qui commence décidément à faire beaucoup.