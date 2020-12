Top 14 – Bordeaux-Bègles : Cordero fidèle à l'UBB

Trois essais en trois matchs cette saison pour Cordero

Arrivé à Bordeaux-Bègles en septembre 2019, Santiago Cordero va au moins y rester jusqu’en juin 2023. L’ailier argentin de tout juste 27 ans a en effet prolongé de deux ans son contrat qui le liait à l’UBB jusqu’en juin prochain. Le Puma est donc le dernier joueur en date à montrer sa fidélité au club girondin, aprèsAprès avoir débuté sa carrière en Argentine, chez les Pampas (2013), les Regatas de Bella Vista (2013-15) et les Jaguars (2016-18), Santiago Cordera avait fait le grand saut vers l’Europe en 2018, en rejoignant Exeter (55 points en 33 matchs avec les Chiefs). Mais il n’avait passé qu’une saison outre-Manche, arrivant à l’UBB au début de la saison 2019-20, car il n’avait pas été retenu dans le groupe final des Pumas pour disputer la Coupe du Monde au Japon. Sous le maillot girondin, le natif de Buenos Aires a disputé 18 matchs la saison passée, tous comme titulaire, et a inscrit 9 essais.Sélectionné à 31 reprises avec l’Argentine (10 essais marqués), il a disputé deux matchs du Rugby Championship cet automne en Australie : 21 minutes lors du match nul 15-15 contre l’Australie, et 80 minutes lors de la défaite 38-0 contre la Nouvelle-Zélande. Alors que la saison passée à été interrompue en mars par la pandémie de coronavirus au moment où Bordeaux-Bègles était en tête du classement, Santiago Cordero et tous les Girondins espèrent prendre leur revanche sur le sort cette saison, mais ils n'occupent que la huitième place du Top après onze journées (un match en moins pour l'UBB).