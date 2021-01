Top 14 - Bordeaux-Bègles : Cordero blessé

Cordero a récemment prolongé

Coup dur pour Bordeaux-Bègles ! Le club girondin, vainqueur 31-18 de Toulon ce samedi lors de la 13eme journée de Top 14, ce qui lui permet d'occuper la huitième place du classement, a perdu son ailier Santiago Cordero.Allongé au sol, semblant beaucoup souffrir, il est sorti le bras en écharpe et a été remplacé par Pablo Uberti. Cordero va passer des examens ce dimanche mais son absence s'annonce longue. Le manager de l'UBB Christophe Urios a déjà fait savoir qu'il espérait pouvoir trouver un joker médical pour pallier l'absence du natif de Buenos Aires.Cette saison, Santiago Cordero a disputé quatre matchs de Top 14 et a marqué deux essais. Il a également joué deux matchs de Champions Cup, inscrivant l'essai de la victoire à Northampton en ouverture. Le Puma a aussi disputé deux matchs du Rugby Championship cet automne en Australie : 21 minutes lors du match nul 15-15 contre l’Australie, et 80 minutes lors de la défaite 38-0 contre la Nouvelle-Zélande. Il a prolongé son contrat avec l'UBB jusqu'en 2023 le 17 décembre dernier, comme l'avait fait avant lui Jean-Baptiste Dubié (2023), Nans Ducuing (2024), Cameron Woki (2023) Geoffrey Cros (2023), Romain Buros (2024), Maxime Lucu (2024), Jefferson Poirot (2025) ou encore Jandre Marais (2024)., puis les deux matchs de Champions Cup contre les Dragons et Northampton (Bordeaux-Bègles est actuellement troisième du groupe A, avec deux victoires, et est donc virtuellement qualifié pour les quarts de finale), puis un déplacement à Clermont pour finir le mois de janvier.