Top 14 – Bordeaux-Bègles : Cameron Woki prolonge

Déjà sous contrat avec Bordeaux-Bègles jusqu’en juin 2022, Cameron Woki a d’ores et déjà décidé de prolonger son séjour sur les bords de la Garonne. L’UBB a en effet annoncé ce mardi la signature d’un nouveau bail pour le troisième ligne aile de 21 ans, soit jusqu’en juin 2023. Lors de la cette saison 2019-20 stoppée au moment où le club girondin était en tête du Top 14, Cameron Woki a disputé douze matchs en club, dont dix comme titulaire, et a inscrit deux essais. Ses belles performances lui ont permis de découvrir le XV de France lors du Tournoi des 6 Nations. Il a joué 24 minutes contre l’Angleterre puis 19 minutes face à l’Italie. Arrivé à l'Union Bordeaux-Bègles en 2017, Cameron Woki a disputé 54 matchs avec le club, dont 39 en Top 14, 37 fois comme titulaire. Il espère désormais poursuivre sur sa lancée, comme tout le club girondin qui a également prolongé Geoffrey Cros, Romain Buros et Maxime Lucu cet été. Et ça commencera dès le 4 septembre avec le déplacement sur la pelouse du Stade Français dans le cadre de la 1ere journée de Top 14. L’UBB doit également disputer les quarts de finale de la Challenge Cup contre Edimbourg le 19 septembre.