Top 14 - Bordeaux-Bègles : Buros absent quatre mois

Dix matchs comme titulaire cette saison pour Buros

Sale début d’année pour Romain Buros ! L’arrière de Bordeaux-Bègles ne pourra pas rejouer au rugby avant le mois de mai. Sorti à l’heure de jeu lors de la rencontre face à Biarritz dimanche (victoire 30-27 de l’UBB), le joueur de 24 ans a passé des examens en ce début de semaine, et le diagnostic est sévère : luxation de l’épaule droite et quatre mois d’absence. « Il sera opéré ce mercredi 5 janvier à la clinique du sport », précise l’UBB dans un communiqué.Présent dans le groupe des 42 du XV de France lors de la dernière Tournée d'automne mais jamais sélectionné en bleu, Romain Buros dit également adieu au Tournoi des 6 Nations, si jamais Fabien Galthié avait envie de l'appeler.Cette saison, Romain Buros a disputé onze matchs sous le maillot girondin (tous en Top 14), dont dix comme titulaire, et a inscrit deux essais, contre Lyon et Pau. De plus en plus indiscutable à l'UBB depuis son arrivée en 2018 en provenance de Pau (70 matchs, 13 essais au total avec Bordeaux-Bègles), Buros ne sera pas facile à remplacer.Actuel leader du championnat avec cinq points d'avance sur Toulouse, Bordeaux-Bègles se déplacera à Brive ce samedi dans le cadre de la 15eme journée.