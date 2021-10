Top 14 – Biarritz : Triste loi des séries pour les talons du BO

Le BO à la recherche de talonneurs

Romain Ruffenach rejouera-t-il cette saison en Top 14 ? Rien n’est moins sûr… Le talonneur du Biarritz Olympique, âgé de 27 ans, s’est rompu le ligament croisé antérieur lors de la défaite 11-17 du promu contre le champion de France Toulouse samedi lors de la 5eme journée de Top 14. C’est son club qui l’a annoncé ce lundi matin via un tweet.Si Tekori a reçu un carton rouge qui devrait lui valoir plusieurs matchs de suspension, le talonneur biarrot sera quant à lui absent de nombreux mois.Cette grave blessure prolonge une triste série pour le BO, qui a perdu trois talonneurs en trois semaines. Lucas Peyresblanques s’était en effet rompu l’ischio-jambier contre le Racing 92 le 18 septembre, ce qui lui vaudra quatre à six mois d’absence, puis c'est François Da Ros qui s’est blessé au biceps contre La Rochelle le 25 septembre et qui sera absent plusieurs semaines. Une série de coups durs qui ne plait pas du tout au président du directoire du BO, Jean-Baptiste Aldigé, qui l’a fait savoir via Twitter, en mentionnant la Ligue nationale de rugby : «», s'est-il désolé. Contre Toulouse, c’est le jeune Clément Renaud (21 ans) qui a pris la place de Ruffenach, mais le BO va vite devoir se mettre à la recherche d’un ou plusieurs jokers médicaux, car il n’a plus d’autres talonneurs valides. Selon Canal+, le Toulonnais Bastien Soury (26 ans) pourrait arriver rapidement. En attendant, le promu basque occupe la onzième place du classement du Top 14, avec deux victoires et trois défaites, avant de recevoir Lyon ce samedi.