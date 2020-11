Top 14 – Bayonne : Un autre Taofifenua à l'Aviron ?

Deux sélections en équipe de France pour Sébastien Taofifenua

En inscrivant un triplé dimanche avec le Racing 92 contre Bayonne, le jour de sa convocation en équipe de France pour le match contre l’Angleterre en finale de l'Autumn Nations Cup, Donovan Taofifenua (21 ans) s’est fait un prénom. Car l’ailier francilien a trois cousins en Top 14 : Romain, le deuxième ligne de 30 ans, qui joue à Toulon, Sébastien, le pilier de 28 ans, qui évolue aussi au RCT, et Filimo, le troisième ligne de 27 ans, qui porte le maillot de Bayonne. Ce lundi, c’est Sébastien qui est au cœur des rumeurs. Le pilier pourrait bien quitter son frère Romain pour rejoindre son cousin Fimilo au Pays basque. C’est en tout cas ce que révèle Midi Olympique.Barré par Jean-Baptiste Gros au RCT, le pilier a disputé huit matchs de Top 14 cette saison, mais seulement quatre comme titulaire. Il pourrait donc venir épauler Ugo Boniface, pilier gauche titulaire de l’Aviron, et pourquoi pas relancer sa carrière, lui qui a connu deux sélections chez les Bleus en novembre 2017, et notamment ce triste match nul contre le Japon (27-27) à la Paris La Défense Arena.Il a disputé un total de 34 matchs de Top 14 et, deux de Champions Cup et cinq de Challenge Cup avec le club Rouge et Noir. Mais la saison prochaine, ce sont bien les Ciel et Blanc qui pourraient profiter de ses qualités. On devrait en savoir plus dans les prochaines semaine.