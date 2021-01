Top 14 : Bayonne touché par la souche britannique du coronavirus

Le verdict est donc tombé, alors qu'en interne, une grande inquiétude semblait être véritablement de mise. Bayonne a bel et bien été touché par la souche britannique du coronavirus. Actuellement, le club de rugby, pensionnaire de Top 14, se retrouve ainsi à l'arrêt, après avoir recensé plusieurs cas positifs au Covid-19 au sein de son effectif. Cette information a été dévoilée par France Bleu Pays Basque, alors que de nouvelles analyses effectuées durant la semaine auraient ainsi confirmé cela. Toujours selon ce même média, de nouveaux tests effectués, au sein de l'effectif, ce jeudi, ont révélé deux nouveaux cas positifs, soit un joueur ainsi qu'un membre du staff.

Des contaminations intervenues contre Leicester en Challenge Cup

Ces deux personnes s'ajoutent ainsi aux huit cas de Covid-19 précédemment recensés, la semaine dernière. C'était après une rencontre de Challenge Cup disputée mi-décembre, contre le club de Leicester, que les Bayonnais ont ainsi été contaminés. Par conséquent, l'Aviron va être contraint de rester fermé, pendant presque sept jours supplémentaires, soit jusqu'au 7 janvier prochain. C'est ainsi que la tenue de la rencontre, prévue contre Toulon le vendredi 8 janvier prochain, semble être déjà plus qu'hypothéquée. Cela signifie que Bayonne aurait alors trois rencontres en retard de Top 14 encore à disputer. En effet, les matchs de l'Aviron sur la pelouse de Castres et contre Pau ont d'ores et déjà été reportés à une date ultérieure. Les mauvaises nouvelles s'accumulent donc pour Bayonne.