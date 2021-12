Top 14 : Baille prolonge à Toulouse, Plisson vers Clermont ?

ℂ𝕪𝕣𝕚𝕝 𝔹𝕒𝕚𝕝𝕝𝕖, Toulousain jusqu'en 2027 🤩

Nous comptions vous l'annoncer lors de #STSFP, notre pilier gauche poursuit sa route au club, initiée depuis les Cadets ❤️🖤



Axe 1️⃣ : 𝐂𝐨𝐧𝐬𝐨𝐥𝐢𝐝𝐞𝐫 ses cadres #Trajectoire2027



En espérant vous redonner le sourire 🥰 pic.twitter.com/uYkfLZpenA



— Stade Toulousain (@StadeToulousain) December 26, 2021

Direction l'Auvergne pour Plisson

Décidément, Toulouse se montre de plus en plus actif sur le marché des transferts. Ainsi, après avoir fait prolonger récemment Antoine Dupont (jusqu'en 2027) et Julien Marchand (2028),Au club depuis ses jeunes années, le pilier gauche français, sous contrat jusqu'en 2023, a prolongé de quatre saisons supplémentaire, soit jusqu'en 2027. L'annonce aurait dû être faite lors du match opposant les joueurs d'Ugo Mola au Stade Français, initialement prévue ce dimanche soir au Stadium, une rencontre comptant pour la 13eme journée du championnat de France.Si en plus, on ajoute à cela, quelques éléments prometteurs, comme Alexandre Roumat, Pierre-Louis Barassi, Arthur Retière ou encore Melvyn Jaminet, c'est une sacrée armada que le club situé en Haute-Garonne est en train de constituer de son côté.A noter, que ça bouge également à Clermont. Alors que Camille Lopez va quitter le club à la fin de la saison pour Bayonne et que l'Irlandais JJ Hanrahan n'est pas encore sûr de rester en Auvergne, les Jaunards devraient rapidement annoncer l'arrivée d'un autre demi d'ouverture, après celle confirmée d'Anthony Belleau en provenance de Toulon.A 30 ans, ce dernier devrait donc découvrir un troisième club après le Stade Français et les Maritimes dernièrement. Si le Parisien n'est pas conservé chez les vice-champions de France et d'Europe, c'est qu'Antoine Hastoy (Pau) a signé en faveur des pensionnaires de Marcel-Deflandre la saison prochaine.