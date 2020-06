Top 14 – Agen : Tevita Railevu signe deux ans

Né aux Fidji mais formé à La Rochelle, Tevita Railevu quitte les Maritimes, où il était arrivé en 2016. Selon Sud Ouest, l’ailier de 23 ans s’est engagé avec Agen pour les deux prochaines saisons. Il s’agit du premier contrat professionnel du joueur, qui bénéficie du statut JIFF (Joueur Issu des Filières de Formation). Cette saison, Railevu n’a disputé qu’un seul match avec La Rochelle (son premier avec les pros), contre Sale en Champions Cup, et il avait d’ailleurs marqué un essai. Il a également joué le Super Sevens à la Paris La Défense Arena. L’ailier fidjien est la huitième recrue du SUA, qui était avant-dernier du Top 14 au moment de l’arrêt de la saison pour cause de pandémie de coronavirus, et qui espère briller un peu plus la saison prochaine, qui sera marquée par un nouveau logo, plus moderne.