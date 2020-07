Top 14 – Agen : Noel Reid signe deux ans

#Recrue 🔵⚪️



Je suis très heureux d’officialiser l’arrivée de Noël Reid à l’ouverture du @agen_rugby pour les 2 prochaines saisons !



Après huit saisons au Leinster et une seule à Leicester, Noel Reid va traverser la Manche pour évoluer en Top 14 lors des deux prochaines saisons. Le président d’Agen, Jean-François Fonteneau, a en effet annoncé ce mercredi sur Twitter la signature de l’ouvreur international irlandais de 30 ans jusqu’en 2022 au SUA, avant-dernier de la saison 2019-20 du championnat de France au moment de son interruption pour cause de pandémie de coronavirus. «», a-t-il écrit. Le natif de Dublin ne compte qu’une seule sélection en équipe d’Irlande, qui date de 2014. Cette saison, il a disputé 19 matchs avec les Tigers, pour un bilan de quatre essais et 45 points au total.