Top 14 - Agen : Le SUA enrôle un jeune joueur anglais

Le recrutement d'Agen est désormais terminé

Agen prépare la saison 2020-21 de Top 14. Et pour cela, le club de rugby, basé dans le département du Lot-et-Garonne, peaufine son recrutement. Ce mardi soir,, à savoir Gabriel Ibitoye, âgé de seulement 22 ans et qui débarque en provenance des Harlequins, en Angleterre, où il a évolué durant les trois dernières saisons. Son bilan a alors été de 40 rencontres disputées pour un total de 14 essais inscrits.Après plusieurs semaines de discussions, le joueur, trois-quart aile, ancien international anglais des moins de 20 ans, s'est engagé, en faveur de son nouveau club, pour les deux prochaines saisons.: « Cette dernière recrue de grande qualité boucle notre recrutement ambitieux et prometteur de cette intersaison ! » Avec le prochain exercice en ligne de mire, Agen veut ainsi démontrer toute l'ambition qui est la sienne.