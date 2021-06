Top 14 (Access Match) - Biarritz : L'objectif a été atteint pour Lucas Peyresblanques

Biarritz va faire son retour en Top 14. Au bout d’un match au scenario fou et d’une séance de tirs au but, le BO a pris le meilleur sur Bayonne, qui rejoindra les rangs de la Pro D2 la saison prochaine. Pour Lucas Peyresblanques, cette promotion est « un rêve », lui qui ajoute que « l’objectif de la saison a été accompli » dans des propos recueillis par Rugbyrama. Face à un scenario qu’il qualifie d’« incroyable » et « indescriptible », le talonneur assure qu’il « n'arrive pas trop à se rendre compte au niveau de la joie » que ses coéquipiers et lui ont pu offrir à leurs supporters. Et, dans ce scenario, le joueur de 23 ans n’espérait qu’une seule chose, ne pas se présenter face aux poteaux. « J’espérais que la séance se finisse avant mon tour, a-t-il admis. Des tirs au but, 22 mètres en face des poteaux, tous les joueurs en ont fait des centaines, mais dans ce contexte, ça aurait été compliqué. »

Peyresblanques : « On a fait ce qu’il fallait »

Toutefois, Lucas Peyresblanques concède que tout n’avait pas été parfait lors de cette rencontre. « Je ne pense pas qu’on ait fait un grand match de rugby ce (samedi) soir, mais on a mis les ingrédients nécessaires, assure le talonneur. On a fait ce qu’il fallait dans l’engagement, dans le combat. » Un « Access Match » qui a démarré bien avant le coup d’envoi avec les supporters du BO qui ont fait le spectacle autour puis dans les tribunes d’Aguiléra. « Dans l’histoire récente du BO, un accueil comme ça au stade, ce n’est pas souvent arrivé, affirme Lucas Peyresblanques. C’est une grande chance de voir autant de jeunes, de familles. Le BO est souvent décrié pour ses supporters, là, ils ont répondu présent. » Toutefois, alors qu’il confie être « encore dans l’émotion » après la rencontre, les Biarrots vont devoir réaliser qu’ils seront de nouveau invité à la table des meilleurs clubs français au sein du Top 14.