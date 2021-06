Test-match : Gaüzère à la retraite samedi

Quinze ans après avoir dirigé sa première rencontre de Top 14, Pascal Gaüzère (44 ans) va arbitrer le tout dernier match de sa carrière ce samedi à Murrayfield (Ecosse) lors de la rencontre entre les Lions britanniques et irlandais et le Japon. La Fédération française de rugby a annoncé la nouvelle ce mardi. « La Fédération Française de Rugby salue la brillante carrière de Pascal que ce soit sur le plan national comme international : une finale de Top 14 en 2015, deux Coupes du Monde et de nombreux matchs internationaux majeurs. Autant d’évènements qui le dotent d’un des plus beaux palmarès de l’arbitrage français. L’institution fédérale est très fière de l’avoir compté parmi les siens au cours de toutes ces années. Pascal Gaüzère ouvre désormais un nouveau chapitre dans sa vie. Un choix déterminé qui est à l’image de ce qu’il a fait tant de fois au centre du terrain. La FFR, respecte profondément son choix et souhaite une grande réussite à Pascal tout en lui exprimant une nouvelle fois toute sa gratitude », écrit la FFR dans un communiqué.

Gaüzère a joué en Fédérale 3

Le natif des Landes, qui avait commencé sa carrière sportive par le basket, s’est ensuite lancé dans le rugby dans sa ville de Montfort-en-Chalosse, en Fédérale 3. Il a ensuite décidé de devenir arbitre après avoir tenté l’expérience lors d’un match où il était suspendu, puis a grimpé les échelons de l’arbitrage, se rendant compte qu’il n’avait pas le niveau suffisant pour aller au-dessus de la Fédérale 3 en tant que joueur. Pascal Gaüzère a notamment arbitré la finale du Top 14 2015, six demi-finales de Top 14, deux quarts de finale de Champions Cup, mais aussi quatre matchs de poules de la Coupe du Monde 2015 et de la Coupe du Monde 2019. Et c’est donc lors du tout premier match de la très attendue Tournée 2021 des Lions britanniques et irlandais qu'il tiendra le sifflet pour la dernière fois.