SuperSevens : Pas de deuxième édition en 2021

La LNR prépare déjà la saison 2021-2022

Le Racing 92 devra attendre encore un peu pour avoir un successeur. Alors que la première édition du SuperSevens, compétition de rugby à 7 organisée par la Ligue Nationale de rugby (LNR), a vu le club francilien s’imposer sur sa pelouse de la Paris La Défense Arena le 1er février dernier, la deuxième édition de la compétition n’aura finalement pas lieu. En effet, à l’occasion d’une réunion de son Comité Directeur ce mardi, la LNR a définitivement acté l’annulation de l’événement, qui devait avoir lieu le 27 février prochain, toujours dans l’enceinte francilienne. « Face aux incertitudes relatives aux jauges autorisées à Paris La Défense Arena au cours des prochains mois et aux contraintes de gestion du calendrier du Top 14, et compte tenu des délais nécessaires à l'organisation et à la commercialisation du SuperSevens, le Comité Directeur de la Ligue Nationale de rugby a été contraint de décider de l'annulation de l'édition prévue le 27 février prochain », annonce la LNR dans un communiqué.Cette annulation n’enterre toutefois pas les plans de la Ligue Nationale de rugby de développer son championnat de rugby à VII regroupant les quatorze formations du Top 14 ainsi que les Barbarians et une équipe de Monaco. En effet, le Comité Directeur a confirmé les plans prévus pour organiser l’édition 2021-2022 du SuperSevens avec une saison comportant quatre événements dont une grande finale. « La Ligue Nationale de rugby se projette dès aujourd'hui sur l'édition 2021-2022, comprenant quatre étapes dont les trois étapes estivales prévues au mois d'août 2021, suivies pendant la saison de l'étape Finale, avec la mise en place d'un plan de continuité digital pour faire vivre l'expérience du SuperSevens jusqu'à cette nouvelle édition. » La LNR compte bien surfer sur la popularité grandissante du rugby à 7 depuis son arrivée au programme olympique mais reporte ses plans d’un an en raison de la crise sanitaire.