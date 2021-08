Supersevens : Monaco annonce l'arrivée de Cecil Afrika

Bienvenue au MR7s 🤝

Agile balle en main et rapide comme l'éclair sur le terrain, @AfrikaCecil rejoint notre effectif pour les 2 prochaines étapes du @supersevens







— Monaco Rugby 7s (@MonacoRugby7s) August 16, 2021

Afrika : « J’espère qu’on sera meilleur collectivement »

Frédéric Michalak n’est pas peu fier de son coup ! Alors que l’équipe de Monaco a terminé la première étape du Supersevens, ce samedi à Aix-en-Provence, à la septième place avec une victoire face à Bordeaux-Bègles (29-14) puis un revers en quarts de finale face au futur vainqueur Pau (26-21) avant de chuter face à Biarritz (26-28) en match de classement, c’est avec un renfort de poids qu’elle va aborder la deuxième étape. En effet, en vue de la manche prévue ce samedi au Stade Ernest-Wallon de Toulouse puis celle du 28 août prochain au Stade Marcel-Deflandre de La Rochelle, Monaco a attiré rien de moins que le meilleur joueur du monde 2011 de rugby à 7. Sélectionné à 297 reprises avec les Blitz Boks, vainqueur du circuit mondial en 2009 et médaillé de bronze lors des Jeux Olympiques de Rio en 2018, Cecil Afrika va apporter son expérience et son vécu à la formation représentant la Principauté.Dans un communiqué, Frédéric Michalak assure espérer que Cecil Afrika « va apporter l’équilibre au groupe et être le Cecil qui est un des meilleurs joueurs de rugby à 7 au monde », mais également être « le régulateur de cette équipe sur la fin de la tournée ». « C’est vraiment un atout pour les joueurs de pouvoir jouer à ses côtés, ajoute l’ancien demi d’ouverture. J’ai vraiment hâte de le voir refouler les terrains de rugby à 7 mais cette fois dans mon équipe et pas contre moi. » Cecil Afrika, quant à lui déclare être « très reconnaissant de l’opportunité » qui lui est offert et assure également être « fier de porter le maillot » monégasque lors des deux prochains week-ends. « Le groupe m’a très bien accueilli, l’ambiance est excellente. Je suis ravi d’avoir été accueilli de cette manière, a confié l’international sud-africain. J’attends avec impatience d’être à ce week-end pour m’exprimer sur le terrain. J’espère qu’on sera meilleur collectivement et qu’on rectifiera les erreurs commises la semaine dernière. J’ai vraiment hâte de prendre du plaisir avec cette équipe. »