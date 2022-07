Supersevens : Les affiches de l'étape de Perpignan dévoilées

#InExtensoSupersevens #BreakingNews

Monaco sera revanchard

Avant la reprise en septembre, les clubs du Top 14 auront l’occasion de monter en température. Pour la troisième année consécutive, la Ligue Nationale de rugby (LNR) va organiser cet été les trois étapes préliminaires du Supersevens, compétition du rugby à 7 opposant les formations de l’élite mais également les équipes de Monaco et des Barbarians. Alors que La Rochelle puis Pau accueilleront également une étape estivale, le premier rendez-vous aura lieu le 13 août prochain sur la pelouse du Stade Aimé-Giral. La LNR a officialisé le programme des rencontres et, en conséquences les affiches qui ouvriront la compétition. Sacrés champions l’an passé avec un effectif grandement basé sur l’équipe de France de rugby à 7, les Barbarians vont entamer la défense de leur titre face à Lyon, qui n’était pas parvenu à se qualifier pour la phase finale en 2021. En cas de succès, les « Baabaas » auront pour adversaire en quarts de finale le vainqueur du duel entre Toulouse et Bayonne, qui fait son retour grâce à la promotion du club basque en Top 14.Finaliste malheureux l’an passé malgré l’arrivée fracassante de Cecil Afrika, Monaco lancera sa journée face à Brive dans l’autre moitié du tableau. En cas de succès, les joueurs de la Principauté devront en découdre avec La Rochelle et Montpellier, qui s’affronteront dans un duel entre le champion d’Europe et le champion de France à XV. Hôte de cette première étape, Perpignan est dans la même moitié de tableau que les Barbarians avec un huitième de finale face à Pau; finaliste malheureux en 2020. Béarnais ou Catalans croiseront ensuite le fer avec Clermont ou Bordeaux-Bègles. Champion lors de la première édition, le Racing 92 affrontera Castres. Un match dont le vainqueur sera opposé à Toulon ou au Stade Français Paris dans la même partie de tableau que Monaco. Le tournoi se poursuivra jusqu’à la finale avec des matchs de classement pour les équipes qui passeront à la trappe. Cela permettra de mettre en place un classement attribuant des points décisifs dans la course à la phase finale, prévue le 19 novembre prochain à la Paris-La Défense Arena.