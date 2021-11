#InExtensoSupersevens #JoueurEtape

SUPERSEVENS 2021 / ETAPE FINALE

TABLEAU PRINCIPAL

Quarts de finale

Demi-finales

Petite finale

Finale

MATCHS DE CLASSEMENT

Match pour la 7eme place

Match pour la 5eme place

Une journée de compétition qui a démarré par les quarts de finale. Grand favori avec le renfort de Cecil Afrika, meilleur joueur de rugby à 7 au monde en 2011, Monaco a joué à se faire peur dans son duel face à une équipe de La Rochelle.. Pour une place en finale, Monaco devra en découdre avec le tenant du titre. Sur sa pelouse et avec des joueurs tels Teddy Thomas, Olivier Klemenczak ou Max Spring,Finaliste malheureux l’an passé face aux Franciliens, les Palois seront également au rendez-vous du dernier carré.. Le dernier quart de finale a vu une équipe des Barbarians aux forts accents d’équipe de France ne pas faire de détail face à Clermont. Grâce notamment à quatre essais de Joachim Trouabal en première période,En demi-finale, les deux seules équipes ne participant pas au Top 14 ont tiré leur épingle du jeu. Le club de la principauté a d'abord disposé du tenant du titre, le Racing 92 (21-10). Les Rouge et Blanc on ensuite été rejoints par les "Baa Baas" qui ont écrasé la Section Paloise (19-40) au terme d'une rencontre prolifique. Sur leur lancée, les Barbarians ont également dompté leur adversaire en finale bien qu'il s'agissait du vainqueur des deux dernières étapes de l'In Extenso Supersevens cet été (14-40). Meilleur marqueur du tournoi avec sept essais, Joachim Trouabal a été désigné fort logiquement meilleur joueur au sein d'une équipe qui a fait le spectacle et fait exploser toutes les défenses qu'elle a affrontées ce samedi. Un comportement respectant la philosophie de cette institution légendaire. Ce triomphe couronne une journée magique, quelques heures après le succès prolifique des Barbarians à XV contre les Tonga à Lyon (42-17). Les quinzistes avaient déjà montré la voie avec six essais aplatis contre les hommes du Pacifique par le capitaine Iosefa Tekori, l'autre 2eme ligne et local de l'étape Felix Lambey, Mathieu Acebes, Mathieu Hirigoyen et un doublé de Joe Ravouvou.Samedi 13 novembre 2021, à la Paris-La Défense ArenaQuart 1 -- La Rochelle : 17-12Quart 2 -- Biarritz : 22-17Quart 3 - Toulon -: 17-35Quart 4 -- Clermont : 34-12- Racing 92 : 21-10Pau -: 19-40- Pau : 47-19Monaco -14-40La Rochelle -: 12-43Toulon -: 14-21La Rochelle -: 19-24Biarritz -: 14-19