Stade Français: Van Zyl rentre au pays pour devenir... fermier !

Forcément, à l'énoncé d'une pareille nouvelle, difficile de ne pas penser à l'affaire Goosen. Et pourtant, la décision de Piet van Zyl (29 ans, 3 sélections), le demi de mêlée du Stade Français, n'a rien à voir avec la fuite de l'ancien Racingman, rentré en Afrique du Sud sous un prétexte fallacieux pour mieux revenir vendre ses services au MHR de Mohed Altrad. L'ancien joueur des Cheetahs et des Bulls, passé également par les London Irish, avant de poser ses valises à Paris en début de saison, a choisi de mettre un terme définitif à sa carrière en fin de saison pour mieux se consacrer à la ferme familiale au pays. Un choix qui a de quoi surprendre de la part de l'ancien Springbok, capable de s'imposer dans la rotation de son compatriote, le manager Heyneke Meyer avec déjà notamment 11 matches joués en Top 14 (tous en tant que titulaire), et que le club de la capitale était tout à fait disposé à conserver en levant la saison en option figurant dans son contrat.

Selon les informations de RMC Sport, un profil déjà se dégagerait pour succéder à Van Zyl ; il est... sud-africain et joue à Oyonnax en Pro D2 : James Hall (23 ans) est sous contrat avec l'USO jusqu'en 2021.