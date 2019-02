Stade Français: Un joker... sous contrôle judiciaire

Confronté à l'indisponibilité sur blessures de plusieurs piliers (El Ansari, Van Der Merwe et Clément), le Stade Français a choisi de tendre la main à Denis Coulson. Une ancienne connaissance du Top 14, puisque le pilier irlandais avait évolué à Grenoble de 2014 à 2017, avant d'être mis en examen pour son implication dans une affaire de viol en réunion sur une jeune femme de 21 ans, à l'issue d'un match du FCG sur la pelouse de l'Union Bordeaux-Bègles en mars 2017. Comme Loïck Jammes (Agen) et Rory Grice (Oyonnax), les autres protagonistes, Coulson fait l'objet d'un contrôle judiciaire, qui n'a pas fait reculer le club parisien. Il s'engage en tant que joker médical du 2e ligne Hugh Pyle, blessé aux ligaments d’un genou et indisponible depuis le début de la saison.

A 24 ans, l'ex-joueur du Connacht sera déjà inscrit en tant que remplaçant sur la feuille de match du Stade Français en déplacement samedi, à La Rochelle (20h45), pour le compte de la 17e journée du Top 14. Une semaine après le couac enregistré à domicile devant Lyon (13-24). On notera la titularisation de Morné Steyn au poste d'arrière sur la pelouse de Marcel-Deflandre, où le manager Heyneke Meyer doit composer non seulement sans Gaël Fickou, retenu avec les Bleus, mais aussi sans de nombreux blessés, dont les 2 arrières Kylan Hamdaoui et Tony Ensor, mais aussi Danty, Waisea, Van der Merwe ou encore Parisse. Les mauvaises langues diront qu'il faut au moins ça pour permettre aux 'historiques' Jules Plisson, Djibril Camara et Alexandre Flanquart de réapparaître... sur le banc.

Le XV parisien : M. Steyn - Arias, Delbouis, Arrate, Etien - Sanchez, Van Zyl - Macalou, Alberts, Stassen - Maestri (Cap.), Gabrillagues - Alo-Emile, Bonfils, Fisi'Ihoi.