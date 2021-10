Stade Français : Un colosse de 18 ans en renfort !

Wakeham sur beaucoup de tablettes ?



😱 18 ans / 2m08 🏔

🤝 Le jeune deuxième ligne 🇫🇯 Janeiro Wakeham, a choisi de rejoindre Paris pour les trois prochaines saisons. Bienvenue Janeiro !



👉 1er club formateur : Nabua Rugby Club

👉 Club précédent : Suva Rugby Club#MadeInSFP



— Stade Français Paris (@SFParisRugby) October 29, 2021

Son arrivée en tenue sur la pelouse du stade Jean-Bouin pour les premières photos officielles sous ses nouvelles couleurs aux côtés notamment de Thomas Lombard n'est pas passée inaperçue. L'ancien ailier aujourd'hui directeur général du Stade Français Paris n'a rien d'un gringalet (il mesure 1,89 m). Pourtant, sur ce coup-là, le dirigeant paraissait bien petit à côté du nouveau deuxième ligne du club parisien. Il faut dire que Janeiro Wakeham a tout d'un colosse. Au même titre que ses premiers pas dans l'antre des Soldats Roses, sa découverte des rues de la capitale, à pied, devrait elle aussi faire du bruit.Il devrait même étoffer encore son gabarit dans les prochaines années, dans la mesure où le nouveau joueur parisien a uniquement... 18 ans.Etant donné son jeune âge, son physique de pivot NBA et le talent qu'il semble déjà posséder, l'ancien joueur du Nabua Rugby Club ayant explosé ensuite sous le maillot du Suva Rugby ClubMais le gros coup, il est bien pour l'actuel dixième du classement de Top 14, qui s'est montré le plus vif et probablement le plus convaincant et a fait signer un contrat de trois ans au jeune deuxième ligne fidjien qui devrait très vite faire un malheur en deuxième ligne. Pour le moment, Yohann Maestri, Pierre-Henri Azagoh, JJ Van der Mescht et Mathieu De Giovanni, qui évoluent tous au même poste que Wakeham, n'ont pas à s'inquiéter. Leur nouveau coéquipier (et futur concurrent au poste) a ainsi uniquement paraphé un contrat espoir. Mais dès lors qu'il mettra les pieds en équipe première, il y a fort à penser qu'il ne la quittera pas de sitôt.