Stade Français: Un champion du monde U20 rejoint Paris

Pierre-Henri Azagoh s'est engagé avec le Stade Français, informe le club sur son site officiel. Le deuxième ligne a signé un contrat de deux ans avec Paris. Le joueur de 20 ans évoluait à Massy depuis deux saisons. Celui qui a été champion du monde avec l'équipe de France U20 a connu 10 titularisations en Pro D2.

"Pierre-Henri, je le suis depuis longtemps, affirme Pascal Papé, directeur du centre de formation et responsable du recrutement. C'est un gamin taillé pour le haut niveau. Il a fait pas mal de matches en Pro D2 mais maintenant il a une grosse marche à franchir. Il va faire toute la préparation avec les pros cet été donc il va rentrer dans un programme qui va vraiment le préparer au plus haut niveau. C'est un jeune qui a un bon caractère, il aime dominer sur un terrain et ne lâche rien. On sait qu'aujourd'hui il est à 30% de son potentiel et c'est maintenant à nous de l'aider pour qu'il progresse rapidement et qu'il gagne en maturité."