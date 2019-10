Stade Français: Steyn en 10 contre Toulon, Maestri capitaine

Le Stade Français, lanterne rouge du Top 14, accueille Toulon ce dimanche au stade Jean-Bouin (16h50) pour le compte de la 7e journée. Ce rendez-vous est déjà crucial pour le club de la capitale qui n'a remporté qu'un seul match depuis le début de cet exercice et qui reste sur trois revers de rang.

Heyneke Meyer fait confiance à l'expérience de son compatriote, Steyn, pour orchestrer le jeu de son équipe et prendre à sa charge le jeu au pied. La recrue, Segonds, est reléguée sur le banc. Les hommes forts Danty et Hamdaoui sont respectivement titulaires au centre et à l'arrière. Quant au paquet d'avants, il sera emmené par le capitaine Maestri qui, clin d'oeil du destin, a été formé à Toulon. L'Ecossais Strauss est pour sa part une nouvelle fois titulaire en 3e ligne.

Le XV parisien: Hamdaoui - Etien, Delbouis, Danty, Lapegue - Steyn, Coville - Strauss, Macalou, Godener - Maestri (cap.), Alberts - Sadie, Da Silva, Clément

La composition parisienne pour la réception de Toulon



Coup d'envoi dimanche à 16h50

Votre place : https://t.co/KmoLPgI3iq#SFPRCT I #SFParis pic.twitter.com/CzqsxWnrZj — Stade Français Paris (@SFParisRugby) October 12, 2019

Côté varois, on monte sur la capitale avec l'ambition de décrocher un second succès à l'extérieur afin de s'installer dans le top 6. Patrice Collazo maintient sa confiance à Belleau au poste de demi d'ouverture au détriment du prometteur Carbonel. L'ancien All Black Savea est également reconduit au centre, aux côtés de Smaili. Devant, le capitaine Lakafia aura l'Argentin Isa près de lui en numéro 8. A signaler également la présence de Rebbadj en 2e ligne.

Le XV toulonnais: Cordin - Dakuwaqa, Smaili, Savea, Ikpefan - Belleau, Schreuder - Isa, Lakafia (cap.), Onambele - Alainu'uese, Rebbadj - Louw, Etrillard, Gros