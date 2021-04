Stade Français : Saison terminée pour Etien

Fin de saison pour Lester Etien (25 ans), victime d'une rupture d'un tendon d'Achille. Voici une énième tuile dont le Stade Français Paris se serait bien passé. Surtout à trois jours de retrouver ses voisins du Racing 92 mais pas son ancien joueur Gaël Fickou, pourtant passé dans l'autre camp plus tôt que prévu, samedi dans le derby de la Capitale reporté le 15 avril dernier en raison de cas contacts au sein de l'effectif des Soldats Roses. Ces derniers venaient alors d'affronter (et de s'incliner) en Challenge Cup face à Bordeaux-Bègles, où de nombreux cas positifs avaient été révélés dans la foulée de la rencontre. Voilà pour la petite histoire du report de ce derby qui se jouera donc finalement samedi pour le compte de la 21eme journée de Top 14. Mais sans Lester Etien donc. Gravement blessé la semaine dernière à l'entraînement, l'ailier parisien a passé cette semaine une IRM qui a révélé qu'il souffrait d'une rupture d'un tendon d'Achille.

L'un des meilleurs joueurs du début de saison

L'ancien joueur de Massy sera absent six mois et se voit donc contraint de mettre un terme prématuré à sa saison alors que le Stade Français, 9eme du classement, peut toujours espérer terminer dans les six premiers. Pour cela, il faudra que les protégés de Hans-Peter Wild réalisent un sans-faute sur les cinq derniers matchs qui leur restent d'ici à la fin de la saison régulière, dans les Hauts-de-Seine face au Racing 92, à Brive, à domicile contre Montpellier puis le LOU et enfin, contre Bayonne en terres basques. Sans Lestien, l'un de ses meilleurs joueurs depuis le début de l'exercice avec 7 essais marqués sur les 19 matchs qu'il avait disputés (dont 18 comme titulaire), la mission des Parisiens, déjà tout sauf simple, s'annonce plus compliquée encore. D'autant que le Guadeloupéen, également capable d'évoluer au centre, est venu grossir une infirmerie déjà bien remplie, avec Stéphane Clément, Sami Mavinga, Quentin Béthune, Julien Delbouis et Marcos Kremer toujours pas aptes à reprendre la compétition. Le Stade Français n'avait donc pas besoin de ce nouveau coup dur.