Stade Français : Roelofse en approche ? Laumape pourrait suivre...

Nemo Roelofse en attendant Ngani Laumape ? Avant d'éventuellement enrôler le trois-quarts centre des All Blacks, le Stade Français Paris s'apprêterait à enregistrer dans un premier temps le renfort de Nemo Roelofse (26 ans). A en croire nos confrères de Midi Olympique, les dirigeants du club parisien classé actuellement neuvième du Top 14 auraient obtenu ces dernières heures l'accord du pilier droit sud-africain de Nevers. Une très belle prise en perspective pour les Soldats Rose, sachant que l'ancien avant d'Albi, considéré comme une priorité par l'entraîneur argentin du Stade Français Gonzalo Quesada, constitue l'un des meilleurs joueurs à son poste de la division. Débarqué à l'USON il y a quatre ans, le Sud-Africain devrait y passer sa dernière saison avant de mettre le cap cet été sur la Capitale, où il découvrirait l'élite, lui qui n'a connu que la Pro D2 depuis qu'il a débarqué en France. Sous les couleurs parisiennes, Roelofse pourrait donc évoluer aux côtés de Ngani Laumape.

Laumape attiré par la France ?

Au même titre que le pilier nivernais, le Néo-Zélandais apparaitrait au sommet de la liste des remplaçants de Gaël Fickou, qui rejoindra le Racing 92 la saison prochaine. Pour tenter de convaincre le All Black de poser ses valises à Paris, et ainsi d'aller dans le sens des désirs de Quesada, le directeur général du Stade Français Thomas Lombard aurait entamé des discussions avec l'entourage du joueur des Hurricanes. Et à en croire Midi Olympique, le trois-quarts centre aux 15 sélections sous le maillot frappé de la fougère argentée barré au dernier moment par Sonny Bill Williams, Ryan Crotty, Jack Goodhue et Anton Lienert-Brown dans la liste définitive pour la dernière Coupe du Monde alors qu'il avait participé à la préparation verrait d'un bon œil une première expérience au sein du Championnat de France. Le Stade Français devrait très vite savoir si Laumape souhaite aller plus loin dans les discussions ou pas. Pour Roelofse, le dossier serait déjà finalisé en revanche.