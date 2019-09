Stade Français: Patricot débarqué, Wild reprend les rênes

Un communiqué officiel du Stade Français annonce ce mercredi le départ du président Hubert Patricot, à la tête du club parisien depuis l’arrivée de Hans-Peter Wild en tant que propriétaire en 2017. Ce dernier prend la tête de l’institution.

"Je remercie le Dr. Wild de m'avoir permis de m'investir dans un projet sportif aussi passionnant au service d'un club mythique. Ce sont maintenant les performances sportives qui en assureront la pleine réussite", a réagi le président déchu. "Je suis reconnaissant envers Hubert Patricot pour le travail accompli sous sa présidence. Nos relations sont anciennes et amicales et il reste membre du Conseil d’Administration de Capri-Sun et de ma Fondation", a lui déclaré le Suisse.

Patricot avait émis le souhait de prendre du recul cette année alors que Wild, qui a effectué des investissements majeurs, serait exaspéré par les pertes sèches du club, supérieures à 10 millions d’euros sur les deux dernières saisons. Les mauvais résultats sportifs depuis un an ont poussé le Suisse à prendre provisoirement les commandes.