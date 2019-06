Stade Français: Parisse quitte le club !

Après Djibril Camara, autre cadre licencié pour 'faute'grave', le Stade Français annonce par un communiqué laconique ce qui aurait pu paraître impensable il y a peu encore : Sergio Parisse (35 ans, 138 sélections), le capitaine historique du club de la capitale, quitte les 'Soldats roses'. Trois phrases et 52 mots, pas un de plus, pour mettre un point final à la carrière parisienne de l'international italien.

"Le Stade Français Paris et Sergio Parisse ont décidé d’un commun accord de mettre un terme au contrat qui les lie. Sergio Parisse souhaite bonne chance et beaucoup de succès au Stade Français Paris. Le Stade Français Paris remercie son Capitaine pour les 15 années auréolées de succès sous les couleurs parisiennes." A l'image de plusieurs autres joueurs emblématiques du vestiaire, Parisse, qui fêtera ses 36 ans en septembre, ne cachait pas, ou alors difficilement, son peu de goût pour les nouvelles méthodes de management du Sud-Africain Heyneke Meyer. Et avec la politique du propriétaire du club, le Dr Hans-Peter Wild.