Stade Français: Parisse écarté ?

Sergio Parisse ne disputera pas le derby contre le Racing 92, ce dimanche, dans le cadre de la 24e journée du Top 14. Sur Twitter, le vétéran italien a indiqué qu'il était touché au genou. Selon L'Equipe, il serait plutôt en conflit avec le manager général du Stade Français, Heyneke Meyer. Parisse, 35 ans, souhaiterait continuer à jouer et honorer sa dernière année de contrat. En ce sens, il aurait rencontré vendredi le président propriétaire du club, Hans-Peter Wild. Mais Meyer, lui, souhaiterait que son capitaine prenne du recul et intègre le staff technique. Il se pourrait que Parisse ne rejoue plus d'ici la fin de la saison.

Déçu de rater ce derby, mais mon genou est douloureux et je ne peux pas courir À fond derrière l’équipe! ⚡️⚡️ — sergio parisse (@sergioparisse) May 4, 2019