Stade Français Paris : Wild pousse Quesada vers la sortie, le duo Labit-Ghezal envisagé

Dès mercredi, Hans-Peter Wild, revenu en urgence au chevet de son club, a accepté de rencontrer Midi Olympique.

Wild : « On ne peut pas acheter le succès »

Le Stade Français Paris va vivre une énième révolution. Arrivé à la tête du club avec Heyneke Meyer en 2018, Hans-Peter Wild a dû admettre l’échec de l’ancien sélectionneur de l’Afrique du Sud 18 mois plus tard. Après un intérim effectué par le duo Laurent Sempéré-Julien Arias, Gonzalo Quesada est revenu au club au début de la saison 2020-2021. Une collaboration entre le technicien argentin et le club de la Capitale dont le temps est désormais compté. En effet, dans un entretien accordé au magazine Midi Olympique, le propriétaire du Stade Français Paris s’est confié sur l’avenir de l’actuel entraîneur de la formation parisienne. « Gonzalo reste à la barre jusqu’à la fin de la saison et ensuite, il quittera le club, a affirmé l’homme d’affaires suisse. Nous sommes tombés d’accord là-dessus. » Depuis plusieurs jours, la rumeur bruit d’un intérêt pour Laurent Labit et Karim Ghezal, actuels membres du staff du XV de France aux côtés de Fabien Galthié. S’il ne s’est pas montré affirmatif sur le sujet, Hans-Peter Wild ne cache pas un intérêt pour un tel duo même si rien n’est encore fait. « Nous devons régler de nombreux détails encore et le focus doit rester sur la Coupe du Monde de rugby qui arrive », a-t-il assuré.Mais, mettant au conditionnel une arrivée des deux entraîneurs-adjoints de la sélection, alors que Canal+ assure que l'officialisation n'est qu'une question de jours Hans-Peter Wild assure que cela ne pourrait être que bénéfique à son club. « Si Laurent Labit et Karim Ghezal s’engagent alors avec nous, j’en serais ravi parce que ce sera une manière d’élever le niveau de professionnalisme du Stade Français, a confié le patron du club de la Capitale. Qu’avons-nous accompli en cinq ans ? Pas beaucoup… On a injecté des tonnes d’argent et on n’a rien gagné. » Admettant qu’« on ne peut pas acheter le succès », l’homme d’affaires ajoute que « le rugby est une dynamique de groupe ». « Les joueurs actuels jouent aussi pour Gonzalo et ils l’ont d’ailleurs prouvé samedi contre Perpignan, a-t-il ajouté. Gonzalo Quesada sait mieux que moi quels joueurs il doit sélectionner. C’est sa décision. Il l’a prise avec ses tripes, avec sa sensibilité. » Assurant qu’il fait « confiance » à Gonzalo Quesada, Hans-Peter Wild se dit prêt à faire le nécessaire pour l’écarter au terme de la saison. « Il sera payé jusqu’en 2024, c’est aussi simple que ça, a-t-il affirmé. Et il deviendra probablement un entraîneur national. » Un changement de direction sportive qui pourrait signifier un renouvellement du staff, mais cela devra attendre l’après-Coupe du Monde.