Stade Français Paris : Vers un départ de Laumape

Ngani Laumape et le Stade Français Paris, l’histoire va se terminer. L’international néo-zélandais (15 sélections) avait fait le choix de s’exiler en Top 14 avec un contrat de trois ans dans le contexte du départ de Gaël Fickou vers le Racing 92. N’entrant pas forcément dans les plans du staff des All Blacks, le natif de Palmerston North avait confié que l’argument salarial invoqué par le club dirigé par Hans-Peter Wild avait été important dans sa prise de décision. Toutefois, après une première saison loin des attentes, avec seulement trois essais inscrit en 22 matchs disputés sous le maillot parisien, Ngani Laumape ne foulera plus la pelouse du Stade Jean-Bouin. En effet, selon les informations du site spécialisé Rugbyrama, l’international néo-zélandais et le Stade Français Paris vont se séparer après une seule année. Après le départ de Waisea pour Toulon, c’est un autre élément fort des lignes arrières du club de la Capitale qui s’en va.

Laumape en route pour le Japon

Un départ qui semblait inéluctable depuis l’interview accordé par Hans-Peter Wild au magazine Midi Olympique, dans laquelle ce dernier n’avait pas nié les problèmes d’intégration de Ngani Laumape. « Sa famille a un peu de mal à s’adapter à cette immense ville qu’est Paris et nous avons donc récemment étudié la possibilité de libérer le joueur », avait ainsi déclaré l’homme d’affaires suisse. Evoquant alors la recherche d’une « meilleure option pour lui, pour sa famille et pour le club », le président parisien a finalement accepté de libérer son joueur à deux ans de la fin de son contrat. Afin de rebondir, Ngani Laumape devrait prendre la direction du championnat du Japon, qui attire toujours plus de joueurs de haut niveau, au détriment de son ancienne équipe des Hurricanes. Par la voix de son entraîneur Jason Holland, cette dernière avait signifié son intérêt, ce qui devrait rester lettre morte.