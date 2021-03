Stade Français Paris : Une prolongation de contrat dans les plans de Gonzalo Quesada

Gonzalo Quesada et le Stade Français Paris, c’est une histoire qui pourrait durer. Demi d’ouverture du club parisien durant la saison 2004-2005 avant d’en devenir l’entraîneur entre 2013 et 2017, l’ancien international argentin a fait son retour dans la Capitale l’an passé après l’échec du projet mené par Heyneke Meyer. S’il a admis dans un entretien accordé à l’AFP que quitter son poste d’entraîneur des Jaguares, la franchise argentine participant au Super Rugby, « n’était pas une décision facile », il a « accepté de rentrer en France » quand la crise sanitaire a mis fin au projet. Au Stade Français Paris, Gonzalo Quesada a rapidement compris qu’« il y avait besoin de faire un changement culturel profond » au sein d’un club qui a traversé une longue période d’instabilité. « On ne savait pas très bien où le club voulait aller », assure même le technicien argentin qui confirme que c’est la perspective de collaborer avec le directeur général Thomas Lombard pour « remettre le club parmi les plus grands de France » qui l’a séduit.

Quesada : « L’intention est de prolonger l’aventure »

Après une saison 2019-2020 très difficile, avec une dernière place au classement et une relégation évitée par la crise sanitaire, Gonzalo Quesada confirme « nous avons pour mission de nous qualifier dans le Top 6 », considérant qu’y parvenir dès cette saison « serait une grande réussite ». Mais l’ancien demi d’ouverture pense déjà à l’avenir et s’il confirme qu’ « en fin d’année, je commence ma dernière saison », il « travaille avec le directeur général du club sur un projet à moyen terme ». Autrement dit, Gonzalo Quesada a déjà en tête l’idée de prolonger son bail avec le club de la Capitale. « Notre relation est très bonne et sûrement l'intention des deux, celle du club et la mienne, est de prolonger l’aventure », ajoute celui qui a mené le Stade Français paris à son dernier titre de champion de France en 2017. Mais, pour cela, Gonzalo Quesada ajoute que « nous devons faire un changement profond dans le club, un changement qui me motive beaucoup et que je sens réalisable ». L’entraîneur parisien voit donc grand pour son club et compte bien s’inscrire dans la durée.