Stade Français Paris : Un scenario jamais vu pour Sempéré

Sempéré : « On y a cru jusqu'au bout »

Laurent Sempéré n’en revient pas. Alors que le Stade Français Paris a accusé 22 points de retard à la mi-temps et a passé les 22 dernières minutes en infériorité numérique, le club de la Capitale a arraché la victoire sur la pelouse de Pau. Un succès que l’adjoint de Gonzalo Quesada attribue aux joueurs. « Avant le match, comme depuis quelques semaines, on ne donnait pas cher du Stade Français, a-t-il admis dans des propos recueillis par l’AFP. Mais les joueurs y ont cru jusqu'au bout. » Affirmant que la « première mi-temps a été moyenne », Laurent Sempéré a résumé les difficultés de son équipe. « On était pris dans l'engagement, pris dans le jeu au sol où on a perdu beaucoup de ballons, a confié l’ancien talonneur. On n'a pas su mettre du rythme. » Avec plus de discipline et la dose d’opportunisme nécessaire pour tirer parti des erreurs adverses, les Parisiens ont su revenir dans un « scenario incroyable » aux dires mêmes de Laurent Sempéré.Admettant que son équipe a été prise « dans l'envie, dans la détermination », elle a su « faire basculer le match ». « On avait encore de l'essence dans le moteur. Avant le carton rouge, on avait déjà réussi à remettre la main sur le ballon. Et puis il y a eu ce carton, a résumé Laurent Sempéré. Jusque-là, on avait subi les impacts. Là, malgré tout, ça a fait prendre confiance à l'équipe, ça nous a montré qu'on était capable de gagner les duels. » Une telle victoire au bout d’une remonté énorme en moins de 20 minutes face à une équipe de Pau qui s’est comme liquéfiée, l’adjoint de Gonzalo Quesada n’en a pas de telle dans sa mémoire. « A l’extérieur, je ne me rappelle pas d'un scénario aussi rocambolesque, a-t-il confirmé. À la fin, tout ce qui nous semblait difficile nous est apparu facile. Juste parce qu'on y a cru jusqu'au bout. » Un succès venu de très loin qui permet au club de la Capitale de rester sur une bonne dynamique malgré les remous dans lesquels il est pris.