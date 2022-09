Stade Français Paris : Sanchez ne devrait pas être prolongé

Après cinq saisons, l’histoire va se terminer entre Nicolas Sanchez et le Stade Français Paris. Passé par Bordeaux-Bègles puis Toulon dans la première moitié des années 2010, le demi d’ouverture international argentin a dû rentrer au pays en 2015 pour porter les couleurs des Jaguares afin de préparer la Coupe du Monde organisée la même année en Angleterre. Après deux années en Argentine, Nicolas Sanchez a décidé de mettre de côté les Pumas et de revenir en France sous les couleurs du Stade Français Paris, qui a eu le dernier mot alors que le natif de San Miguel de Tucuman était convoité. Mais, alors que son contrat s’achèvera au terme de la saison 2022-2023, Nicolas Sanchez devrait quitter le club de la Capitale. En effet, selon les informations de RMC Sport, les dirigeants du Stade Français Paris ont fait le choix de ne pas prolonger l’international argentin, lui qui avait une première fois étendu son engagement en 2020 en acceptant une baisse de ses émoluments.

Quesada entend compter sur Segonds et Barré

Absent depuis le mois de juillet dernier et le premier test-match de l’Argentine face à l’Ecosse en raison d’une blessure à un mollet, Nicolas Sanchez n’a toujours pas porté les couleurs parisiennes cette saison. Dans l’intervalle, Léo Barré s’est installé comme titulaire au poste de demi d’ouverture, profitant également de l’absence pour une blessure musculaire de Joris Segonds, numéro 1 dans la hiérarchie selon le staff parisien, dont le retour n’est pas attendu avant un mois. Une carte jeune qui semble avoir convaincu Gonzalo Quesada, Thomas Lombard et l’ensemble de la classe dirigeante du Stade Français Paris. En conséquence, Nicolas Sanchez va devoir trouver une nouvelle destination en vue de la saison prochaine mais également maintenir un niveau de performance optimal dans un contexte particulier afin de convaincre Michael Cheika de lui faire confiance en vue de la prochaine Coupe du Monde, qui verra les Pumas en découdre avec l’Angleterre, le Japon, les Samoa et le Chili durant la phase de poules.