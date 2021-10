Stade Français Paris : Quatre semaines de suspension pour Paul Alo-Emile

#Discipline

Alo-Emile absent jusqu’au 24 octobre

Le Stade Français Paris va devoir composer sans Paul Alo-Emile. Lors de la victoire du club parisien face à Castres lors de la 4eme journée du Top 14, le pilier international samoan avait dû quitter la pelouse du Stade Jean-Bouin dès la troisième minute. A la suite d’un plaquage au niveau de la tête du troisième-ligne castrais Baptiste Delaporte, l’arbitre de la rencontre avait immédiatement sorti le carton rouge à l’encontre du joueur de 29 ans. Malgré 77 minutes à quatorze, le club de la Capitale a su trouver les ressources pour signer sa première victoire de la saison (34-10), qui reste jusqu’à présent sa seule. Paul Alo-Emile a été convoqué par la Commission de Discipline de la Ligue Nationale de rugby (LNR) qui a communiqué ce mercredi le verdict le concernant. Dans un premier temps, le pilier parisien a été reconnu coupable de « jeu dangereux » et, plus précisément de « charger ou faire tomber un adversaire porteur du ballon sans tenter de saisir ce joueur ».Afin d’établir la sanction à l’encontre de Paul Alo-Emile, la Commission de Discipline a statué et retenu le « degré moyen de l’échelle de gravité ». Le Samoan risquait alors une suspension de six semaines mais le casier disciplinaire du Parisien a été considéré comme une circonstance aggravante, ajoutant une semaine à la sanction initiale. Toutefois, face aux remords exprimé par Paul Alo-Emile, qui a reconnu sa culpabilité, la Commission de Discipline a finalement réduit de trois semaines la suspension dont a écopé le pilier de 29 ans. Le joueur du Stade Français Paris est finalement suspendu pour les quatre prochaines semaines. Prenant en compte le calendrier du club de la Capitale, la commission a précisé que Paul Alo-Emile sera requalifié le dimanche 24 octobre prochain. Il manquera donc la réception de Clermont, le déplacement à Perpignan et la réception de Lyon.