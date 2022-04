Stade Français Paris : Latu va retrouver les Waratahs

Le crochet de Tolu Latu par le Top 14 ne va pas s’étendre au-delà de cette saison. Arrivé au Stade Français Paris après la dernière Coupe du Monde, le natif des Tonga ne va pas s’éterniser dans la Capitale. Aligné à 21 reprises par Gonzalo Quesada depuis le début de la saison, le talonneur international australien a plus brillé par son indiscipline que par ses performances. Toutes compétitions confondues, Tolu Latu a reçu six cartons jaunes et deux cartons rouges cette saison. Le dernier, reçu lors du huitième de finale aller de la Champions Cup face au Racing 92, consécutif à un plaquage dangereux sur Baptiste Chouzenoux, lui a valu une suspension longue de onze semaines de la part de la Commission de Discipline de l’EPCR. Une sanction qui a mis un terme prématuré à sa saison avec le Stade Français Paris… mais également à son aventure parisienne.

Latu va faire comme Beale

Sous le feu des critiques de son président Hans-Peter Wild, qui a déclaré que son joueur « a un problème extrasportif avec l’alcool » dans un entretien récemment accordé au quotidien L’Equipe, Tolu Latu ne prolongera pas son contrat avec le club de la Capitale, qui arrive à échéance à l’issue de la saison. Selon les informations du site spécialisé Rugbyrama, l’Australien est sur les rangs pour un retour au pays et dans l’équipe dont il a porté les couleurs entre 2014 et 2019, les Waratahs, à l’image de son compatriote Kurtley Beale, qui va quitter le Racing 92 à l’issue de la saison. L’objectif du talonneur serait de retrouver un niveau de performance lui permettant d’être dans la course pour une place dans le groupe des Wallabies en vue de la prochaine Coupe du Monde. Le Stade Français Paris, de son côté, a déjà anticipé le départ de Tolu Latu avec l’arrivée du talonneur de Biarritz Lucas Peyresblanques.