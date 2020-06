Stade Français Paris : Gonzalo Quesada affiche ses ambitions

💬 @GonzaloQuesada "Je veux d'abord remercier le Président et Thomas, c'est grâce à eux que je suis là. Je veux remercier aussi les coachs, Julien et Laurent, qui ont fait un travail formidable. Je connaissais les hommes, j'apprends à connaitre les coachs"#SFParis

Un projet d'équipe basé sur une identité forte

Un mois après sa nomination surprise sur le banc du Stade Français Paris, Gonzalo Quesada a tenu sa première conférence de presse cet après-midi. Si l’entraîneur argentin a souhaité tout d’abord féliciter Thomas Lombard pour sa patience et sa détermination, le coach, tout juste libéré de son contrat qui le liait avec les Jaguares, a souhaité être clair avec les supporters. Le Stade Français Paris n’est pas un plan B selon lui. « Pourquoi est-ce que j’ai accepté ? Après avoir passé quatre ans dans ce club, qu’il fasse à nouveau appel à toi, ça a beaucoup de valeur à mes yeux. Ça a touché mon attachement à ce club où j’ai vécu des moments inoubliables, a rappelé l'ancien buteur argentin. Et puis revenir à Paris, la ville, c’est important aussi. D’être un endroit où on est bien. Ma dernière année de contrat était un obstacle, mais le contexte externe a fait que la situation s’est débloquée. Je suis donc très content d’être ici. Ce n’est pas un plan B, mais un plan A majuscule. »Par la suite, l'entraîneur de 46 ans a souhaité dresser les louanges de ses deux adjoints, Laurent Sempéré et Julien Arias. « Le travail de Julien et Laurent a été remarquable. J’ai vu un changement d’état d’esprit, de jeu. Il s’est passé quelque chose dans l’équipe. Je savais que je pouvais faire énormément confiance en ses hommes. Je découvre les coachs et je suis très content. » Si Gonzalo Quesada a d’ailleurs affirmé qu’il souhaite développer un projet d’équipe basé sur « une identité forte, avec du caractère », l’entraîneur francilien a souhaité glisser un petit mot aux supporters : « Je suis également conscient que mon retour provoque beaucoup d’attentes, de rêves, chez les supporters. J’ai reçu beaucoup de démonstrations d’affection de leur part, je suis très touché par leur soutien. Mais je n’ai pas peur de ces attentes très élevées. Elles ne me dérangent pas du tout. Je m’en nourris. Ça me donne de grandes responsabilités, mais pas de pression ». Une chose est sûre, la tâche de Gonzalo Quesada s’annonce complexe, actuellement dernier du Top 14, le Stade Français Paris aura l’obligation d’enchaîner les bons résultats lors de la reprise en septembre prochain, afin d’éviter de revivre une saison difficile après avoir été sauvé de la relégation par l'arrêt prématuré de la saison 2019-2020.