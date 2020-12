Stade Français Paris : Du Toit prolonge

Du Toit, seul rescapé sud-africain de l'époque Meyer



🤝 À la tête de la préparation physique des Rose & Bleu depuis 2018, Stephan Du Toit prolonge son aventure dans la capitale ! #SFParis

— Stade Français Paris (@SFParisRugby) December 28, 2020

Bonne nouvelle pour le Stade Français Paris. Non content de prolonger plusieurs membres de l'effectif en cette fin d'année (les deux derniers en date Arthur Coville et Alex Arrate ont tous deux rempilé jusqu'en 2023),Ainsi, Stephan Du Toit (43 ans) va lui aussi rester chez les Soldats Roses chers au regretté Christophe Dominici, décédé tragiquement le 24 novembre dernier.« Le Sud-Africain, apprécié de tous les joueurs de l'effectif dès son arrivée sous l'ère Meyer, s'était rapidement acclimaté au club de la capitale, s'exprimant même dans un français parfait dès sa première saison. À la tête du secteur primordial de la préparation physique depuis trois saisons, Stephan Du Toit a décidé de prolonger l'aventure au Stade Français Paris pour trois saisons de plus », se félicite l'actuel sixième du classement de Top 14 après sa défaite d'un rien sur la pelouse de Pau (29-27) le week-end dernier pour le compte de la 12eme journée de championnat.Patron de la préparation physique de Sekou Macalou et de ses coéquipiers, Du Toit reste aussi le seul membre sud-africain du staff.A l'époque, il n'était pas le seul dans ce cas, puisque le staff comptait alors également André Volstaeedt, lui aussi compatriote de Meyer, comme préparateur physique. Meyer est parti en novembre 2019, Volstaeedt lui a emboîté le pas, en juin dernier. Stephan Du Toit, seul rescapé sud-africain, lui, est toujours là. Et bien là. On peut même dire qu'il fait de la résistance.