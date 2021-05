Stade Français Paris : Direction Bourgoin-Jallieu pour Pascal Papé

🔚 Après tant d’années, et après avoir tant donné en tant que joueur et à la tête de la formation, Pascal Papé s’en va.

Papé compte ramener Bourgoin-Jallieu en Pro D2

Pascal Papé va bien effectuer un retour aux sources la saison prochaine. Après avoir passé les quatorze dernières années au sein du Stade Français Paris, d’abord comme joueur puis comme directeur de la formation, l’ancien deuxième-ligne international quitte le club de la Capitale. En effet, Pascal Papé va rejoindre dès cet été le club de ses débuts, Bourgoin-Jallieu, qui évolue actuellement en Nationale après avoir connu son âge d’or dans les années 2000 sous la férule de l’entrepreneur Pierre Martinet. « Pascal Papé, ancien international du Stade Français Paris (65 sélections de 2004 à 2015 et capitaine en 2007), quittera le club de la capitale à la fin de cette saison, confirme le club parisien dans son communiqué. L’ancien deuxième ligne formé à Givors prendra la Direction Sportive du CS Bourgoin-Jallieu, club qu’il avait rejoint à l’âge de 17 ans. »Dans un entretien accordé à Midi Olympique, Pascal Papé confie avoir « envie de donner un autre tournant » à sa carrière. « Le CSBJ, mon club formateur, a toujours été dans mon cœur et dans un coin de ma tête, assure l’ancien deuxième-ligne. L’idée de le retrouver et de continuer le bon travail effectué par l’équipe dirigeante en place depuis trois ou quatre ans m’a séduit. » Dans ce nouveau projet, Pascal Papé entend « structurer ce club, le développer ». Alors qu’il compte collaborer avec les personnes en place, comme le manager Sébastien Tillous-Borde, l’ancien Parisien ne le cache pas : « L’idée c’est de vite installer le club en Pro D2 ». Un objectif que Pascal Papé entend atteindre « dans les deux ou trois prochaines années » mais sans « débarquer en sauveur ». « Ce projet, il est sain. Il se structure avec détermination et sérénité, ajoute le futur dirigeant berjallien. Vous savez, à Bourgoin, personne ne veut aller plus vite que la musique. Ce n'est pas le genre de la maison. »