Stade Français : Palisson débarque à Paris

Après Brive, Toulon, Toulouse et le LOU, Alexis Palisson va découvrir une nouvelle équipe à partir de cet hiver. L’ailier (ou arrière) de 32 ans va en effet finir la saison du côté du Stade Français, qui l’a engagé en tant que joker médical de Ruan Combrinck, blessé à une épaule lors du Super Sevens il y a deux semaines. L’ancien international français (21 sélections entre 2008 et 2012, 2 essais) est dès à présent à disposition du groupe professionnel du club parisien, actuel 12eme du classement, et attend désormais l’homologation de son contrat par la LNR. Cette saison, le natif de Montauban n’a disputé qu’un seul match avec le LOU, mi-octobre. Il devra rapidement se remettre dans le rythme pour aider le club parisien à assurer son maintien. Il pourrait faire ses débuts avec son nouveau club ce samedi contre Bayonne, ou le 1er mars lors du match à Toulon, dont il a porté les couleurs de 2011 à 2014.