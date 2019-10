Stade Français: "On a décidé de jouer", annonce Etien

Lanterne rouge après sa défaite à Jean-Bouin contre Clermont, le Stade Français, crédité d'une seule victoire depuis le début de la saison, sera encore en grand danger samedi, à Castres (18h), dans le cadre de la 6e journée du Top 14.

@Lester94000 : « Ouvrir notre jeu »



Les jours du manager sud-africain Heyneke Meyer seraient comptés, mais Paris doit tenter quelque chose : "On a essayé d'aérer un peu plus notre jeu, on était dans un jeu un peu trop restreint,donc on a décidé d'ouvrir notre jeu, explique l'ailier Lester Etien.Et puis de jouer, tout simplement, de plus jouer... Ce qui ressemble plus au Stade Français et par rapport aux qualités des joueurs de l'effectif : une équipe qui doit jouer et c'est ce qu'on va essayer de mettre en place contre Castres et puis pour la suite de ce championnat." Si la première ligne parisienne est conservée, plusieurs changements sont à signaler en deuxième ligne, où Hugh William Pyle succède à Matthieu De Giovanni, et en troisième ligne, où Sekou Macalou cède sa place à Willem Alberts. La ligne des trois-quarts est chamboulée entre une charnière toute neuve avec l'association de Clément Daguin et Morné Steyn, mais aussi à l'arrière la titularisation de Ruan Combrinck et sur les ailes, les intégrations de Julien Arias et de Lester Etien.

Le XV du Stade Français : Combrinck - Etien, Delbouis, Danty, Arias - (o) M. Steyn, (m) Daguin - Strauss, Alberts, Chapuis - Maestri (Cap.), Pyle - C Sadie, Da Silva, Béthune.

Remplaçants : Clément, Futeu, Azagoh, Kordi, Coville, Segonds, Arrate, Tagi.