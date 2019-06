Stade Français: "Mon sang est et restera toujours un peu rose", promet Camara

A l'heure des adieux, Djibril Camara (30 ans, 4 sélections), dont on ignore toujours le motif exact du licenciement pour faute grave, a choisi de publier sur son compte Facebook une longue lettre à l'adresse de son club de coeur, ce Stade Français rejoint en 2007 par le trois-quarts international, alors âgé de 13 ans, et que ce dernier est contraint aujourd'hui de quitter contre son gré. "J'aurais tellement aimé suivre les pas de Pierre Rabadan et faire toute ma carrière au Stade français, avoue-t-il. Hélas, ce n'est pas possible. Une autre aventure s'ouvre devant moi."

On ignore de quoi sera fait l'avenir du joueur : "Le titre de champion de France en 2015 restera à jamais gravé dans ma mémoire. Tout comme le titre européen en 2017", écrit l'ex-Parisien, tout en rendant hommage bien sûr à son premier président Max Guazzini, mais aussi à son successeur Thomas Savare, ainsi qu'à son coach Gonzalo Quesada sous les ordres duquel il a ouvert son palmarès. Avant de conclure joliment : "Je pars le cœur lourd, brisé. Mais mon sang est et restera toujours un peu rose."