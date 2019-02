Stade Français: Macalou de retour, Parisse libéré par l'Italie

C'est un match crucial face à un adversaire direct dans la course à la qualification que joue le Stade Français ce samedi, à Jean-Bouin (18h), dans le cadre de la 16e journée du Top 14, face au LOU Rugby. Un rendez-vous pour lequel les Parisiens doivent composer avec 2 absences notables au sein de l'équipe type de Heyneke Meyer : Gaël Fickou, retenu avec le XV de France pour préparer le prochain match de l'Ecosse, est suppléé au centre par Jonathan Danty, tandis que l'arrière Kylan Hamdaoui, blessé à un genou et indisponible 6 semaines, doit céder sa place à Tony Ensor. En délicatesse avec une épaule, Nicolas Sanchez tient sa place à la charnière au côté de Piet van Zyl, alors que Sergio Parisse, le capitaine de l'Italie, est rendu à son club et s'installera sur le banc au coup d'envoi, avant de rentrer à Rome dès le coup de sifflet final. Il y côtoiera Alexandre Flanquart, mais pas Jules Plisson, ni Djibril Camara, qui n'ont pas été retenus dans le groupe des 23.

Enfin, son nom a circulé parmi les noms cités pour venir renforcer les Bleus de Brunel, mais Sekou Macalou, de retour après un mois d'absence, débutera bien aux côtés de ses partenaires parisiens face aux Lyonnais, vainqueurs à l'aller (41-6).