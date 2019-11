Stade Français : Heyneke Meyer limogé !

Dernier du Top 14 avec neuf points de retard sur le premier non-barragiste, le Stade Français aurait décidé de prendre une décision radicale, en se séparant de son entraîneur principal Heyneke Meyer (52 ans) et son staff (Pieter De Villiers, Dewald Senekal, John McFarland et Ricardo Loubscher) ! C’est en tout cas ce que révèle Midi Olympique ce mardi après-midi, et ce que confirme L'Equipe. Le nouveau directeur général Thomas Lombard aurait décidé de faire assurer l’intérim par Julien Arias (36 ans), l’ancien ailier, et Laurent Sempéré (34 ans), l’ancien talonneur, qui ont récemment pris leur retraite avec le club parisien. Arrivé en début de saison dernière à Paris, l'ancien sélectionneur de l'Afrique du Sud avait prolongé son contrat jusqu'en juin 2021 (plus une année en option) le 6 mai 2019.

Deux victoires pour Paris cette saison...

Reste à savoir combien de temps va durer cet intérim. Selon RMC, Thomas Lombard aimerait recruter Gonzalo Quesada, mais l'Argentin est toujours sous contrat avec les Jaguares. A signaler que Michael Cheika, ancien sélectionneur de l'Australie, et passé sur le banc du Stade Français de 2010 à 2012, était présent dans les tribunes dimanche dernier lors de la défaite 25-9 contre le Racing 92. Avec seulement deux victoires en neuf matchs depuis le début de saison, le Stade Français, qui a été privé de nombreux internationaux durant la Coupe du Monde, vit un automne cauchemardesque, et cette défaite dans le derby a été la goutte d'eau faisant déborder le vase. Le club parisien n’a pas encore confirmé l’information, se contentant d’annoncer que l’entraînement de ce mercredi, à deux jours de l’entrée en lice en Challenge Cup contre Brive, serait ouvert au public. L’occasion pour les supporters de découvrir leur nouveau duo de coachs…